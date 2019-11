Oud-Heverlee kleurt rood voor Rode Neuzen Dag ADPW

21 november 2019

16u15 0

De loketten van gemeente en bib en het kinderdagverblijf in Oud-Heverlee kleuren op vrijdag 29 november rood. Aan de loketten staat een leuke spaarpot waarin je je rosse centjes kan schenken aan het Rode Neuzenfonds.

“Opgroeien is een heel proces. Dit loopt niet altijd ‘van een leien dakje’. Jongeren hebben vaak hulp nodig om zich fysiek, sociaal en mentaal weerbaarder te maken. Wij willen samen met de inwoners hier aandacht aan besteden. Op vrijdag 29 november kleuren wij helemaal rood. Tevens hebben wij een leuke spaarpot staan aan de loketten van de gemeente en de bib en in het kinderdagverblijf, waar iedereen al zijn ‘rosse centjes’ in kwijt kan. Wij bezorgen dit aan het Rode Neuzenfonds als extra steun”, zo klinkt het bij de gemeente Oud-Heverlee.

Het Rode Neuzen Fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting (KBS), een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Zij zorgen ervoor dat het geld opnieuw terechtkomt bij scholen en organisaties, die het zullen investeren in mentaal welzijn van jongeren.