Oud-Heverlee investeert 27.000 euro in het Zuiden Stefan Van de Weyer

29 mei 2019

16u13 0 Oud-Heverlee Heel wat inwoners in Oud-Heverlee engageren zich voor een project in het Zuiden. Ze kunnen daarbij rekenen op de steun van de gemeente. Dit jaar krijgen opnieuw veertien projecten steun, die op één of andere manier een link hebben met een inwoner uit de gemeente.

De wereldraad screende alle projecten zorgvuldig. Speelt het project in op een basisbehoefte? Bereikt men een grote groep mensen? Streeft men naar duurzame en structurele verbetering? Deze criteria bepalen op hoeveel steun men aanspraak kan maken. In totaal werd 27.000 euro verdeeld.

De veertien projecten die steun kregen zijn: Waardig werk in Bangladesh en Indonesië, Impore in Rwanda, Clinique Mobile in Burundi, het opleidingscentrum kleinschalige landbouw Tanzania, behandeling en preventie van klompvoeten in de DR Congo, uitbouw van koffiecoöperaties in de DR Congo, familieversterkend programma in Burundi, opstart van een coöperatie van groentetelers in Malawi, een bijdrage voor een watertoren voor opleidingscentrum Benkan in Mali, Een school voor Maja-kinderen in Guatemala, een bijenproject en het verbeteren van medische dienstverlening in de Dominicaanse Republiek en Haïti, steun voor studenten in Malawi, Centrum voor jeugdzorg Isiphephelo in Zuid-Afrika, Steun aan de lokale werking van 11.11.11 en Broederlijk Delen.