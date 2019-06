Oud-Heverlee gaat de straatverlichting selectief doven ADPW

06 juni 2019

De gemeenteraad van de gemeente Oud-Heverlee besliste om gedurende de weekdagen de straatverlichting selectief te doven. Hiermee volgt Oud-Heverlee het voorbeeld van zijn buurgemeentes. Er wordt wel bewust gekozen om niet alle verlichting te doven. De doorgangswegen blijven steeds verlicht. Andere verlichting wordt op weekdagen gedoofd tussen 24 uur en 5 uur. Op vrijdagnacht en zaterdagnacht blijft ook hier het licht wel branden.

Het gemeentebestuur wil in de strijd tegen de klimaatopwarming een goed voorbeeld geven. “Het selectief doven van de openbare straatverlichting bespaart heel wat CO2-uitstoot, vergelijkbaar met de uitstoot van het energieverbruik van 50 gezinnen in Oud-Heverlee. Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om de besparingen die ze zo realiseert, te herinvesteren in nieuwe energiebesparende maatregelen en in flankerende maatregelen inzake veiligheid door het plaatsen van bijkomende reflectoren op wegversmallingen/moeilijke punten”, zo klinkt het bij de gemeente.

Daarnaast pleiten ook andere argumenten voor een rationeler omgaan met straatverlichting. “Het doven van de verlichting vermindert de lichtvervuiling. Nachtverlichting kan immers het biologische dag- en nachtritme van mensen verstoren. Het betekent ook een besparing voor de gemeente van ongeveer 30.000 euro per jaar. Uit overleg met de politiezone, en uit onderzoek blijkt dat het doven van straatverlichting geen impact heeft op criminaliteitscijfers. Na één jaar plant het bestuur een grondige evaluatie van deze maatregel, mee op vraag van de gemeenteraad. De komende maanden worden de nodige werken gepland. Alle inwoners zullen nog uitgebreid geïnformeerd worden in het gemeentelijk informatieblad”, besluiten ze bij de gemeente Oud-Heverlee.

