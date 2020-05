Oud-Heverlee deelt mondmaskers uit JSL

01 mei 2020

12u00 0 Oud-Heverlee Het lokale bestuur van Oud-Heverlee is deze ochtend begonnen met het uitdelen van mondmaskers. Ten laatste zondag vinden alle inwoners van de gemeente, ouder dan 12 jaar, een exemplaar in hun brievenbus.

Gisteren zijn alle vrijwilligers gestart met het inpakken van de mondmaskers. Tegen zondag heeft elke inwoner van Oud-Heverlee een mondmasker in de bus en daarmee loopt de gemeente voor op vele andere gemeenten. “Wij hebben weinig in de media gezegd de laatste weken en vooral actie ondernomen”, stelt burgemeester Adri Daniëls (CD&V). “We hebben, samen met alle vrijwilligers, hard gewerkt om dit rond te krijgen en tegen zondagavond zullen alle inwoners een mondmasker ter beschikking hebben.” De bedeling van de 10.000 mondmaskers startte om 10 u deze ochtend aan het ontmoetingscentrum in Sint-Joris-Weert.