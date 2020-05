Oud-Heverlee annuleert alle gemeentelijke activiteiten tot eind augustus JSL

07 mei 2020

16u02 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee heeft naar aanleiding van de coronacrisis beslist om alle eigen activiteiten tot eind augustus te annuleren met uitzondering van de jeugdwerking.

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om alle eigen evenementen te annuleren tot en met 31 augustus. “Meer dan ooit keken we uit naar de zomeractiviteiten”, klinkt het. “Tijdens deze coronacrisis primeert bij elke beslissing echter de volksgezondheid. Het lijkt het ons niet mogelijk om alle noodzakelijke maatregelen betreffende de volksgezondheid na te leven tijdens deze evenementen. Als lokaal bestuur willen wij onze verantwoordelijkheid nemen. Wat de activiteiten van derden betreft, hebben we momenteel nog geen richtlijnen van hogerhand ontvangen. We adviseren externe organisatoren echter wel om evenementen tot eind augustus te annuleren.”

Voor de jeugdwerkactiviteiten- en kampen, de gemeentelijke kleuter- en sportweken en tienersportdagen van de sportregio, alsook het vakantieaanbod van externe organisatoren worden de aanbevelingen van de veiligheidsraad eind mei afgewacht.