Oproepingsbrief kwijt? Dienst burgerzaken open op verkiezingsdag Stefan Van de Weyer

24 mei 2019

Oproepingsbrief kwijt of identiteitsdocumenten niet in orde? De dienst burgerzaken in de Gemeentestraat 2 in Vaalbeek helpt u graag uitzonderlijk verder op een zondag. Dit kan op 26 mei tussen 9 en 12 uur en daarna tussen 13 en 16 uur. Zondag kan u daar trouwens enkel terecht voor de aangifte van het verlies van een identiteitskaart en voor een duplicaat van de kiesbrief. Voor aangiftes van de diefstal van een identiteitskaart moet u zich te wenden tot het wijkkantoor van de politie, dat zondag ook uitzonderlijk open is.