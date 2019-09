Oppositie deelt wafeltjes uit aan bestuurders die stilstaan door verkeersfilter Brainestraat ADPW

10 september 2019

19u38 1 Oud-Heverlee De onlangs geplaatste verkeersfilter in de Brainestraat in Blanden blijft voor beroering zorgen. De bewoners van omliggende straten engageerden zich al voor een petitie en nu hebben oppositiepartijen N-VA en Open Vld dinsdagnamiddag ook een ludieke actie gehouden. Alle wachtende chauffeurs in de Onze-Lieve-Vrouwstraat, de straat die nu kreunt onder het verkeer door de afsluiting van de Brainestraat, kregen een wafeltje aangeboden om het wachten aangenamer te maken.

“Wij houden onze wafel niet”, zo klinkt het bij N-VA en Open Vld. “Wij zullen niet zwijgen en steunen de bevolking in hun verzet tegen de onbegrijpelijke beslissing de Brainestraat af te sluiten. Met een gezamenlijke symbolische actie willen N-VA Oud-Heverlee en Open VLD Oud-Heverlee de inwoners die zich tegen de sluiting van de Brainestraat in Blanden verzetten een hart onder de riem steken. Hiermee willen we aan het schepencollege duidelijk maken dat we onze mond niet zullen houden over deze onbegrijpelijke en absurde beslissing die genomen werd zonder inspraak van de buurtbewoners van de omliggende straten”, zegt de bedenker van deze actie, Mark Binon, gemeenteraadslid voor N-VA. “Ik ben bijzonder blij met de respons van de bevolking”, klinkt het.

Patrice Lemaitre, gemeenteraadslid voor Open Vld, kaartte deze zaak twee weken geleden al aan op de gemeenteraad. Hij vindt — naar eigen zeggen — de koppigheid van de gemeente onbegrijpelijk. “In plaats van deze beslissing uit te stellen en in overleg te treden met alle betrokkenen, wat je normaal zou verwachten na zo veel commotie, ging men integendeel verder met de afsluiting van de Brainestraat, waardoor al onze inwoners onnodig in files moeten staan met alle tijdverlies, irritatie en luchtvervuiling voor de omwonenden tot gevolg.” Hij benadrukt dat door deze beslissing ‘enkel onze inwoners worden getroffen, en het dus geen sluipverkeer (dat van de E40 komt) betreft, zoals de bevoegde schepen stelt.’

“De huidige meerderheid beroept zich te pas en vooral te onpas op inspraak”, gaat Mark Binon verder. “Behalve als het om de essentie gaat: namelijk de verkiezingen of het afsluiten van straten. Hier werd enkel de betrokken straat geconsulteerd, zonder na te denken over de gevolgen voor de rest van de gemeente. Zeer jammer, vooral omdat er perfect alternatieven voorhanden waren die wij verdedigden toen wij nog in de meerderheid zaten en die helemaal tegemoet kwamen aan de verzuchtingen van de mensen van de Brainestraat en de Kloosterweg zonder de rest van de gemeente te hinderen”, stelt Binon.

“Deze beslissing getuigt niet van veel kennis van de lokale situatie en hopelijk werd ze niet ingegeven door cliëntelisme en dogmatisch denken van de meerderheidspartijen. We zullen alle mogelijke democratische middelen gebruiken om deze beslissing terug te draaien want er zijn alternatieve oplossingen die iedereen kunnen tevreden stellen”, luidt de conclusie van beide oppositiepartijen.