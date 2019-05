Ontwerp beleidsverklaring is klaar, de mening van de burger telt Walk-in moment op gemeentehuis op 6 juni Stefan Van de Weyer

10u48 2 Oud-Heverlee Het college van burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee heeft het ontwerp van haar beleidsverklaring klaar. Deel uw mening of advies via mail of kom naar het walk-in moment op 6 juni. De definitieve tekst wordt tijdens de gemeenteraad van eind juni voorgelegd.

“Een gemeente besturen is echter niet alleen het werk van bestuursleden, adviesraden of gemeentelijke diensten. Iedere inwoner heeft zijn mening en kan met constructieve voorstellen bijdragen aan een beter beleid”, klonk het bij het college van de burgemeester en zijn schepenen.

Wenst u graag uw mening of advies bij het beleidsplan te delen, stuur dan een e-mail voor 5 juni via secretariaat@oud-heverlee.be. Schrijft u liever een brief, dan ontvangt de gemeente deze graag op hun secretariaat op de Gemeentestraat 2, 3054 Oud-Heverlee.

Iedere bewoner is op donderdagavond 6 juni van harte welkom op het gemeentehuis. Er staat geen klassieke hoorzitting gepland, maar wel een walk-in moment. Iedereen kan doorlopend tussen 20 en 22 uur van gedachten wisselen met het college van burgemeester en schepenen over de beleidsverklaring. De mogelijkheid om zelf rechtstreeks vragen te stellen of eigen suggesties te bespreken met de bevoegde schepen, bestaat eveneens.

