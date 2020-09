Ontgraving begraafplaats Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert start volgende week JSL

03 september 2020

15u13 0 Oud-Heverlee De ruimte om te begraven op de begraafplaatsen van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert wordt steeds kleiner. Daarom gaat de gemeente vanaf 7 september oude graven verwijderen en de kerkhoven ook opwaarderen.

Op de begraafplaatsen van Oud-Heverlee en Sint-Joris-Weert zijn nog steeds heel wat oude graven. Van deze graven werden de afgelopen jaren, na een periode van aanplakking gedurende een jaar, de grafstenen reeds verwijderd of terug genomen door de familie.

“Aangezien een verdere uitbreiding van de begraafplaatsen op de huidige locaties niet haalbaar is, zullen deze schijnbaar vrije percelen dit najaar ontgraven worden”, klinkt het bij de gemeente. “De stoffelijke resten worden overgebracht naar de knekelput in de begraafplaats van Blanden. Tijdens de werken zullen de begraafplaatsen gedeeltelijk afgesloten zijn, ook na de werkuren. Graven van familie of dierbaren in de afgesloten zone kunnen tijdens de werken niet bezocht worden. Begravingen blijven wel nog mogelijk in de delen waar geen ontgravingen plaats vinden. Ook de kerk van Oud-Heverlee blijft toegankelijk. De duur van de werken wordt ingeschat op minimaal 2 weken.”

Na de ontgraving wordt eerst gras aangelegd, zodat het hele kerkhof er netjes bijligt voor 1 november. In het voorjaar wordt er werk gemaakt van verdere aanplanting. Gemeentebestuur Oud-Heverlee

Opwaardering

De gemeente grijpt de kans aan op de kerkhoven op te waarderen. “In de nabije toekomst starten we met het kerkhof van Oud-Heverlee blijvend te vergroenen, de strooiweide uit te breiden en de toegankelijkheid te verbeteren”, stelt de gemeente. “Na de ontgraving wordt eerst gras aangelegd, zodat het hele kerkhof er netjes bijligt voor 1 november. In het voorjaar wordt er werk gemaakt van verdere aanplanting. Aantrekkelijke, onderhoudsvriendelijke beplanting zal het kerkhof een rustigere uitstraling geven, die uitnodigt om even te verpozen.”