Onderhoudswerken op Expresweg (N25) ADPW

07 augustus 2019

17u20 0 Oud-Heverlee Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 19 augustus met onderhoudswerken op de Expresweg (N25) in Oud-Heverlee. De voorbereidende snoeiwerken starten reeds op vrijdag 9 augustus.

Over een afstand van ongeveer twee kilometer tussen het op- en afrittencomplex met de E40 en de Bierbeekstraat wordt het wegdek in beide rijrichtingen voorzien van een nieuwe toplaag asfalt. Ook het dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de Expresweg wordt mee overlaagd. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind september.

In de week van 12 augustus vinden er voorbereidende snoeiwerken plaats in de midden- en zijberm. Op maandag 19 augustus start fase 1 van de onderhoudswerken en wordt er in de rijrichting van Blanden gewerkt tot begin september. Zo kan het (schoolgaand) fietsverkeer opnieuw gebruik maken van het dubbelrichtingsfietspad tussen Leuven en Blanden. De aannemer freest eerst de toplaag asfalt weg, herstelt vervolgens waar nodig de onderliggende betonplaten, voorziet een nieuwe toplaag asfalt en brengt tot slot nieuwe wegmarkeringen aan.

Fase 1: rijrichting Blanden

De toplaag asfalt wordt afgefreesd. Dan wordt er een inventaris gemaakt van te herstellen betonplaten en worden hersteld waar nodig. Tenslotte volgt een nieuwe asfaltoverlaging en wordt er nieuwe markering aangebracht.

Fase 2: rijrichting Leuven

In een tweede fase vinden nog tot eind september dezelfde werken plaats, maar dan op het wegdek in de rijrichting van Leuven. Doorgaand verkeer op de Expresweg (N25) blijft tijdens de volledige duur van de werken in beide rijrichtingen mogelijk. In fase 1 wordt het autoverkeer richting Blanden via een doorsteek in de middenberm over de andere rijrichting geleid. Tijdens fase 2 wordt deze verkeerssituatie gespiegeld: autoverkeer in de richting van Leuven moet dan via een doorsteek in de middenberm over de andere rijrichting rijden.

Fietsomleiding tussen Leuven en Blanden tijdens fase 1 van de werken

Voor fietsers is er tijdens fase 1 van de werken een omleiding voorzien in beide richtingen tussen Blanden en Leuven via de Naamsesteenweg (N251), Duivenstraat, Vinkenbosstraat, Bierbeekpleindreef en de Ambachtenlaan. Wanneer fase 2 start, kan het dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de Expresweg (N25) terug gebruikt worden. Bij slecht weer of door onvoorziene (technische) omstandigheden op de werf is het mogelijk dat de planning wijzigt.