Omleiding door vernieuwing nutsleidingen Waversebaan

22 augustus 2019

Fluvius is gestart met het vernieuwen van de nutsleidingen van de Waversebaan tussen de brug met de E40 en de Koning Leopold III-laan in opdracht van de stad Leuven. In een eerste fase wordt het gedeelte tussen de Koning Leopold III-laan en de Raalbeeklaan aangepakt.

Voor deze werken werd door Fluvius echter geen aanvraag tot omleiding ingediend bij de gemeente Oud-Heverlee. De omleiding werd dan ook verkeerdelijk ingericht via de Fonteinstraat en de Dorpsstraat. Na overleg met de betrokken actoren is vanaf vandaag de omleiding aangepast en loopt nu niet langer door de dorpskern van Oud-Heverlee maar wel via de Raalbeeklaan zoals aangeduid op bijgevoegd plannetje.

De afwikkeling van het verkeer is als volgt: richting Leuven kan het verkeer gewoon de Waversebaan volgen. Richting Oud-Heverlee zijn er twee omleidingen voorzien: enerzijds via de Leopold III-laan en de Naamsesteenweg en anderzijds via de Hertog Engelbertlaan, het Kantineplein, de Willem de Croylaan, de Herendreef, de Oud-Heverleestraat, de Raalbeeklaan en de Waversebaan.