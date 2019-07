Nutswerken op Waversebaan vanaf augustus ADPW

31 juli 2019

Van augustus 2019 tot februari 2020 voeren Fluvius en De Watergroep nutswerken uit op de Waversebaan in Heverlee. De werken gebeuren telkens aan één kant van de straat, de andere kant blijft vrij.

“Ze werken tussen de Koning Leopold III-laan en de brug van de E40. De werken gebeuren telkens aan één kant van de straat, de andere kant blijft vrij. Verkeer in de richting van Leuven blijft altijd mogelijk. Autoverkeer richting Oud-Heverlee volgt een omleiding via de Hertog Engelbertlaan, Willem de Croylaan, Oud-Heverleestraat, Fonteinstraat en Blokkenstraat. Fietsers kunnen in beide richtingen blijven rijden. Aan de kant waar gewerkt wordt, komt een noodfietspad”, zo laat de gemeente Oud-Heverlee weten.