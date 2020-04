Nieuwe online ondernemersgids Oud-Heverlee JSL

29 april 2020

10u22 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee streeft naar een moderne en efficiënte communicatie met inwoners en bedrijven. Een permanent geactualiseerde en correcte databank met gegevens over lokale bedrijven komt tegemoet aan deze ambitie.

De gemeente lanceert de online ondernemersgids Oud-Heverlee. De ondernemersgids geeft een eenvoudig en duidelijk overzicht van alle lokale ondernemers. Inwoners kunnen elk bedrijf zoeken op trefwoord, categorie of alfabetisch op naam van het bedrijf. Deze online gratis ondernemersgids is voor iedereen 24 op 7 toegankelijk.

Registratie

“De representativiteit van deze gids is afhankelijk van de input van de bedrijven. Zaakvoerders dienen zichzelf te registreren en kunnen daarna de klok rond hun gegevens aanpassen”, klinkt het.” Als ondernemer kan u zich hier registreren. Momenteel is deze gids in opmaak. Voor inwoners is het dus nog even wachten voor ze een volwaardige ondernemersgids aangeboden krijgen.