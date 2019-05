Na 6,5 jaar geeft Brecht Vanbrussel de fakkel van Café De Sortie door aan zijn broer Sander: “Ik ging het nomaal maar 2 jaar doen, maar het was zó plezant” Stefan Van de Weyer

31 mei 2019

16u36 0 Oud-Heverlee Brecht Vanbrussel (31) geeft na zes en een half jaar de sleutels van Café De Sortie in de Francis Crabbéstraat in Oud-Heverlee aan zijn broer Sander (27). Na vele hoogtepunten in zijn kroeg zoekt hij nu de luwte op. “Ik kon het ook niet meer opbrengen om er ’s nachts uren te kloppen én ik heb bovendien een nieuwe job gevonden.” Op 5 juli wordt er nog een heus ‘overnamefeest’ georganiseerd.

“Ik kreeg 6,5 jaar geleden de opportuniteit om deze zaak over te nemen en zag dat meteen zitten omdat ik al heel mijn leven in Oud-Heverlee woon en er dus zo goed als iedereen ken. Ik heb hier ook lang in de chiro gezeten dus ik wist dat er bij mijn opening gegarandeerd veel jeugdige klanten gingen zijn. Ik ben in dit verhaal gestapt met het idee dat ik het na twee jaar voor bekeken zou houden, maar het zijn er uiteindelijk meer dan zes geworden. In die periode heb ik een karrenvracht aan mensenkennis opgedaan”, vertelt Brecht, die vanaf begin juli als coördinator in de Vlerick Business School in Brussel aan de slag gaat.

“Wat me bijvoorbeeld altijd zal bijblijven zijn de ludieke mountainbikeraces, die soms zelfs door een fietsenwinkel of het café liepen. Dat bracht steevast enorm veel sfeer en ambiance met zich mee. Ook de grote voetbalkampioenschappen, zoals de Europese en wereldkampioenschappen met de Rode Duivels blijven me enorm bij. Met twee grote tribunes buiten aan de zaak lokten we vorige zomer gemiddeld per wedstrijd drie- à vierhonderd toeschouwers”, mijmert Brecht.

Kleine broer

“Ik keek er vooral tegenop om avonden en weekends te werken, dat kroop te veel in de kleren. De shifts van overdag deed ik wel nog met plezier. Om het met een cliché te zeggen: er is een tijd van komen en een tijd van gaan, en mijn tijd van gaan is nu gekomen. Ik wil iedereen bedanken voor de voorbije 6,5 topjaren! Het was tijd voor een nieuwe uitdaging en daarom geef ik de fakkel nu door aan de kleine broer. Hij zal hoofdzakelijk dezelfde formule blijven verderzetten. Hij gaat de zaak wel voorzien van een likje verf. Sander begon deze week in de zaak, maar werkte in het verleden ook al goed mee. Ik zal hem in het begin uiteraard enorm steunen en ik zal zeker nog op café gaan, maar toch iets minder in vergelijking met de voorbije periode.”

Overnamefeest

Op vrijdag 5 juli nodigen Sander en Brecht iedereen graag uit voor een laatste - of eerste - knalfeest, het is maar hoe je het bekijkt. “Mijn broer en zijn kameraden zijn dan pas beschikbaar omdat ze eerst nog examens hebben. Het zal dan ook een feestje worden met veel gratis vaten, hapjes en een leuke DJ. Alles om er een tof feestje van te kunnen maken”, besluit Brecht.