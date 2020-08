Mondmaskers verplicht aan Zoete Waters: “Ook op de wandelpaden van de vijvers” Bart Mertens

02 augustus 2020

11u30 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee verplicht het dragen van een mondmasker in de omgeving van de Zoete Waters. “Door de vele wandelaars kan het erg druk worden en daarom verplichten we mondmaskers in de hele omgeving”, klinkt het.

Nu door de corona-maatregelen heel wat activiteiten zijn afgelast, kiezen veel mensen voor een rustgevende wandeling. De Zoete Waters zijn wat dat betreft bijzonder populair en dat heeft geleid tot een opmerkelijke beslissing van het gemeentebestuur van Oud-Heverlee. Vanaf nu zijn mondmaskers verplicht in de hele omgeving. “Meer concreet gaat het over de hele zone tussen de Kapellendreef en de Waversebaan langs de Maurits Noëstraat. Ook op de parkings en op de wandelpaden van de vijvers is een mondmasker verplicht. We nemen deze maatregel uiteraard om te voorkomen dat het coronavirus zich verder zou verspreiden onder de vele wandelaars die naar de Zoete Waters komen om te wandelen. De wandelaars onthalen de beslissing van het gemeentebestuur met gemengde gevoelens. Sommigen tonen begrip en begrijpen dat de maatregel noodzakelijk is om een ernstige tweede golf van Covid-19 te vermijden. Anderen menen dan weer dat het verplicht dragen van een mondmasker aan de Zoete Waters een brug te ver gaat omdat er wordt gewandeld in openlucht waar je bovendien de nodige afstand kan houden van andere mensen.