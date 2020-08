Mondmaskerplicht aan Zoet Water eindigt op 31 augustus JSL

27 augustus 2020

18u26 0 Oud-Heverlee Met het einde van de zomervakantie in zicht beslist burgemeester Adri Daniëls om de mondmaskerplicht in het gebied van het Zoet Water te beëindigen vanaf 1 september 2020.

In de provincie Vlaams-Brabant is het voor elke inwoner ouder dan 12 verplicht om altijd een mondmasker bij te hebben als je de deur uitgaat. Je moet het mondmasker opzetten op het openbaar vervoer, in openbare gebouwen en bij het betreden van horecazaken. Ook in drukke straten, waar je onvoldoende afstand kan houden, ben je verplicht je mondmasker te dragen. Aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee was dit ook verplicht. Een beslissing waarvoor sommigen begrip toonden, maar anderen vonden de maatregel dan weer een een brug te ver omdat er wordt gewandeld in openlucht. Het gemeentebestuur schaft de mondmaskerplicht nu af en vanaf 31 augustus kan je weer wandelen aan het Zoet Water zonder.