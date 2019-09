Milan (14) is Belgisch kampioen karting: “Ik droom dat ik later professioneel kan racen” ADPW

20 september 2019

09u34 1 Oud-Heverlee Oud-Heverlee is sinds vorig weekend een kampioen rijker. De 14-jarige Milan Coppens werd in Genk Belgisch kampioen karting bij de zogeheten Rotax Junioren. Dat leverde hem onmiddellijk een ticket op voor het WK, dat eind oktober in Italië zal plaatsvinden. Milan kijkt alvast vooruit. “Ik kan dat WK winnen. Maar ik ben niet alleen”, klinkt het zelfverzekerd.

De 14-jarige Milan lijkt een grote toekomst voor zich te hebben. “Zo’n vier jaar geleden ben ik eens met een vriend naar een opendeurdag geweest waar we met de viertakt indoor zijn gaan karten. Dat beviel mij enorm en ik ben ook vrijwel meteen in competitieverband begonnen. In het begin reed ik helemaal achterin, maar na een jaartje had ik een nieuw team en een nieuwe technieker, waardoor ik ineens vooraan reed”, zo vertelt Milan.

Ondertussen is Milan de top van België in zijn leeftijdscategorie. En dan kan een vader moeilijk anders dan fier zijn. “Milan heeft erg veel talent. Maar bovenal amuseert hij zich tijdens het karten. Daarom sleutel ik zelf aan zijn kart, want goedkoop is dat niet. Je moet rekenen dat het chassis, met motor, toch meer dan enkele duizenden euro’s kost. Doe dat maal twee, want je hebt een kart voor de wedstrijden en eentje voor de trainingen. Als je dan weet dat de competitiekart elk jaar moet vervangen worden en de oefenkart om de twee jaar, weet je dat dit een dure hobby is”, zegt papa Chris.

Een ander obstakel: de combinatie tussen karting en school. “Ik zit in het vierde middelbaar Handel-Talen in het Heilig Hart. Dat combineren met internationale wedstrijden is heel moeilijk, zeker omdat ik ook al vaak ga trainen in Genk. Om de veertien dagen wordt er geracet op internationaal niveau, terwijl je -kwalificaties meegerekend- wel vijf dagen van huis bent. En ik wil niet zomaar alles op karting zetten”, klinkt het bij de nuchtere Milan. Zijn papa Chris denkt er net zo over. “Zoals het nu verloopt, is het een ideale combinatie”, meent hij.

“Toch ben ik ervan overtuigd dat Milan ver kan geraken. Hij kán rijden. Een kart haalt als topsnelheid toch al snel 120 kilometer per uur, maar dat is voor Milan geen probleem. Hij heeft de snelheid en is heel rustig tijdens de wedstrijden, terwijl anderen al gauw nerveus worden. Milan heeft dan ook een goede kans om eind oktober wereldkampioen te worden in Sarno, Zuid-Italië (nvdr.). Máár, er kunnen er zo’n vijftien wereldkampioen worden”, aldus papa Chris.

Milan zal er aan de start komen met een kart van 125 cc en 30 pk. Een spiksplinternieuwe bolide voor het WK, maar net zo eentje als waar Chris na zijn werkdagen als vertegenwoordiger nog vlotjes aan sleutelt om de kosten wat te drukken. “Het is zelf een beetje middelen zoeken om het financieren draaglijk te maken. Want hoe je het ook draait of keert, racen kost geld. De beste piloten geraken niet per se ver, omdat ze nooit genoeg sponsoring hebben gekregen. Dat is heel frustrerend, omdat er omgekeerd ook mensen met veel financiële middelen verder geraken dan piloten met veel talent”, klinkt het. Milan is zich daar zeker van bewust. “Mijn droom is niet om in de Formule 1 te geraken, hoor. Ik hoop dat ik later een contract kan tekenen en mijn ding kan doen in bijvoorbeeld de Porsche Cup. Dat zou ik al fantastisch vinden. Maar eerst alle pijlen op het WK”, klinkt het vastberaden.

