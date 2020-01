Mantelzorgers komen samen in Oud-Heverlee ADPW

29 januari 2020

De mantelzorgers van de gemeente Oud-Heverlee delen op 20 februari informatie en ervaring omtrent diabetes.

“Welke soorten diabetes zijn er en waar dien je op te letten als diabeet? Hoe kan de directe omgeving een diabeet ondersteunen? Hoe kan je als diabeet maar ook als mantelzorger best reageren als je een te hoge bloedsuiker hebt of een te lage bloedsuiker?”, zo klinkt het bij de organisatie.

Naast heel wat uitleg zal je tijdens deze samenkomst ook kunnen kennismaken met de ruime keuze aan diabetesmateriaal.

De vergadering vindt plaats tussen 14 en 16.30 uur in vergaderzaal Meerdael in de Gemeenstraat in Vaalbeek. Deelname is gratis. Inschrijven is gewenst omwille van praktische redenen en kan bij OCMW Oud-Heverlee via 016 38 88 94 of seniorenloket@ocmw.oud-heverlee.be.