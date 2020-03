Man zit half uur vast in de modder in Doode Bemde JSL KAR

16 maart 2020

16u20 2 Oud-Heverlee Dirk Dejaeghere (69) is gisterenavond vast komen te zitten in de Doode Bemde in Oud-Heverlee. Hij is een natuurfotograaf die regelmatig op wandel is in het natuurreservaat in de Dijlevallei, ten zuiden van Leuven. Na een half uur tot aan zijn achterwerk vast te zitten in de modder kon hij bevrijd worden door een groep van vijf wandelaars.

Dirk Dejaeghere (69) was gisterenavond op wandel in de Doode Bemde om foto’s te nemen. Rond 18 uur kwam hij echter vast te zitten in de modder. “Ik zat opeens helemaal tot mijn achterwerk vast in de modder”, zegt Dirk. “Ik kon er echt niet meer uit. Ik ben beginnen roepen en zwaaien naar wandelaars die ik in de verte zag. Uiteindelijk is er een vrouw naar mij toe gekomen maar zij alleen kreeg mij er niet uit. Even later is gelukkig een groep van vijf wandelaars komen helpen en zij hebben mij eruit kunnen trekken. Het is echt gevaarlijk daar, stel u voor dat daar een kind komt vast te zitten.”

Dirk hoopt dat Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud duidelijk signaleren dat het een gevaarlijk stuk is in de Doode Bemde. Zij waren voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.