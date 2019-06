Exclusief voor abonnees Leerkracht riskeert 40 maanden voor aanranding vijf 9-jarigen. Hij staat intussen elders voor de klas Kim Aerts

05 juni 2019

06u52 30 Oud-Heverlee Leerkracht S.K. (36) uit Oud-Heverlee riskeert 40 maanden cel voor de aanranding van vijf 9-jarige meisjes in zijn klas in Vrije Basisschool Heilig Hart in Heverlee. Het dossier heeft het over aanrakingen zowel boven als onder de kledij. “Hij wou warmte creëren, met de nodige massages erbij”, aldus de verdediging, die de vrijspraak wil. K. staat ondertussen elders voor de klas.

S.K. werd eind 2017 aan de deur gezet in Vrije Basisschool Heilig Hart Heverlee na verschillende meldingen van onaangepaste aanrakingen en spelletjes in de klas. De slachtoffers waren vijf 9-jarige meisjes uit het vierde leerjaar die dagelijks geconfronteerd werden met hun handtastelijke meester. Volgens het parket was K. meer dan een knuffelbeer. "Masseren van nek en schouders, het aanraken van knieën en benen, aanrakingen onder de kledij tot het uit de broek trekken van de bloes en het in de poep knijpen.”

