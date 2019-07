Kunstateliers voor jongeren ADPW

31 juli 2019

Creatief aan de slag in eigen gemeente? Het kan in de kunstateliers aan het Zoet Water en in het OC Blanden. Inschrijven voor het schooljaar 2019-2020 is mogelijk via het digitaal loket.

Het beeldend atelier voor 6 tot 12-jarigen biedt een kennismaking met verschillende kunstvormen: tekenen, schilderen en ruimtelijk werk. Het atelier op woensdag wordt begeleid door Isabelle Vangeel, op zaterdag door Sandrine Lambert van Artforum.

In het boetseeratelier op woensdagnamiddag onder leiding van Josiane Vandercammen kan iedereen terecht tot 17 jaar. Hier wordt driedimensionaal gewerkt, met klei en andere materialen en met uitdagende opdrachten op maat van de deelnemers.

Op maandag komt de kunst naar Blanden, waar juf Isabelle Vangeel de deelnemers voor het crea-atelier in het OC Blanden komt ophalen op school.

Meer informatie: www.oud-heverlee.be/kunstatelier