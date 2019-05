Kunstateliers voor jongeren Stefan Van de Weyer

21 mei 2019

17u24 2

Creatief aan de slag in Oud-Heverlee? Het kan en wel in de kunstateliers aan het Zoet Water en in het OC Blanden. Schrijf je in voor het schooljaar 2019 - 2020 via het digitaal loket op www.oud-heverlee.be/eloket

Er moeten wel minstens tien deelnemers ingeschreven zijn vooraleer het atelier georganiseerd wordt. Er kunnen maximaal vijftien jongeren inschrijven per atelier, uitgezonderd voor het boetseren. Daar is er sprake van maximaal twaalf inschrijvingen. Meer informatie valt te bekomen via www.oud-heverlee.be/kunstatelier