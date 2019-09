Kraan valt om op bouwwerf ADPW

09 september 2019

Op een bouwwerf in de Dassenstraat in Haasrode is maandag in de late voormiddag een kraan omgevallen. Daarbij raakte gelukkig niemand gewond. De kraan viel net naast een garage. Hoe dat is kunnen gebeuren is vooralsnog onduidelijk. De omgevallen kraan werd getakeld. De Dassenstraat bleef gedurende het incident afgesloten. Omstreeks 14 uur ging de straat weer open.