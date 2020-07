Koppel oplichters maakt grote som buit bij verschillende slachtoffers Kim Aerts

03 juli 2020

17u00 0 Oud-Heverlee Een koppel is bij verstek veroordeeld tot celstraffen tot drie jaar voor oplichting met vreemde valuta. Van de 240 slachtoffers die hoopten rijk te worden met hun investering in Iraakse dinar zag niemand zijn geld terug.

Astgik G. en Johannes V. benaderden tussen augustus 2013 en april 2016 vanuit Oud-Heverlee en het Luikse Aubel honderden personen om onder het mom van een lening te investeren in vreemde valuta, vooral Iraakse dinar. Na een kennismaking via Skype gingen 240 mensen van diverse nationaliteiten in op hun voorstel. Zij schreven in totaal 1.296.634,65 euro over op hun binnen- en buitenlandse rekeningen.

De afspraak was dat bij een herwaardering van een vreemde munt en dus stijging in waarde het koppel de aangekochte valuta zou verkopen en de winsten zou uitkeren. Daar kwam nooit iets van in huis. Onderzoek bij de Belgische gedupeerden leerde dat zij hun zogenaamde investering kwijt waren en nooit iets in ruil ontvingen.

De beklaagden werden vervolgd voor oplichting, valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen, gebruik van valse stukken en inbreuken op de prospectuswetgeving. Volgens de rechtbank leefden zij als gezin verschillende jaren van het geld van een groot aantal goedgelovige slachtoffers. Het koppel bleef afwezig op de zitting en werd bij verstek veroordeeld tot effectieve gevangenisstraffen. Astgik G. kreeg twaalf maanden cel. Haar partner Johannes V. kreeg de volle laag: drie jaar cel en onmiddellijke aanhouding.