Koebrug afgesloten wegens loshangende stenen

07 augustus 2019

16u49

De Koebrug in Oud-Heverlee is afgesloten omwille van gevaar door loshangende stenen. Aan de brug onder de spoorlijn 139 zijn een aantal bakstenen van de gemetste brug weg en hangen er een aantal los. Deze vormen een gevaar voor de passanten door de trillingen van de overrijdende treinen. Om die reden wordt de doorgang voor alle gebruikers afgesloten. Voor de fietsers en voetgangers zal er een omleiding voorzien worden via de brug over de spoorweg verderop richting Leuven. Zodra de brug hersteld is, zal de doorgang terug open gesteld worden. Het gemeentebestuur verontschuldigt zich voor het ongemak.