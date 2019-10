Kinderopvang Stekelbees viert vijftienjarig bestaan ADPW

02 oktober 2019

Buitenschoolse kinderopvang Stekelbees bestaat vijftien jaar en dat werd duchtig gevierd. Stekelbees is een begrip voor vele jonge gezinnen in Oud-Heverlee. Vijftien jaar na de start telt de kinderopvang, gehuisvest in de vroegere kleuterrefter van gemeenteschool De Letterberg, al meer dan 300 ingeschreven kinderen. Opmerkelijke cijfers: de ingeschreven kinderen gaan er 4.000 keer naar de voorschoolse opvang, 5.500 keer naar de naschoolse opvang en 1.500 keer naar de vakantie-opvang.

“Stekelbees floreert hier in Oud-Heverlee, ook dankzij de goede samenwerking met de gemeente en met de vijf scholen. Op schoolvrije dagen en vakantiedagen kunnen ook alle kinderen uit de gemeente bij ons terecht”, zegt regiomanager Heide Vanhove.