Kelderbrand na kortsluiting ADPW

23 september 2019

11u15 0

In de Bierbeekstraat in Blanden is het afgelopen weekend brand ontstaan na een kortsluiting in de kelder. Om een onbekende reden ontstond er rookontwikkeling, maar het vuur kon gelukkig snel geblust worden. De bewoners wachtten tijdens de interventie in de tuin, maar nadien konden ze zonder problemen de woning betreden. De schade bleef beperkt.