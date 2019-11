Kajakkers redden kalfje uit de Dijle ADPW

04 november 2019

18u24 1

In de buurt van de Zoete Waters in Oud-Heverlee hebben zondag enkele kajakkers een kalfje uit het water gered. Het diertje was van de oever zo’n twee meter lager in het water gesukkeld.

Kajakker Evert Vandenberghe maakte het mee vanop de eerste rij. “Toen we in de buurt kwamen, maakten de koeien veel geluid. Dat is eigenlijk abnormaal. Moeder koe slaagde er in om haar dochtertje te laten roepen zodat we het kalfje konden opmerken tussen de bramen. Het kalfje was ondertussen al erg onderkoeld en reageerde niet erg veel meer. Pas nadat het een tijd had uitgeblazen op de oever, probeerde het opnieuw te stappen, Uiteindelijk lukte dit zonder veel zwalpen. Drinken lukte aanvankelijk ook niet, maar uiteindelijk wel. Pas daarna hebben we onze tocht verder gezet”, zegt Vandenberghe, die al enkele dagen leek aan te voelen dat zoiets kon gebeuren. “Het toeval wil dat ik een aantal dagen voorheen net gedroomd had van een vorige reddingsactie van een kalfje op de Semois enkele jaren geleden. Slechts een paar uur na het meedelen van dit verhaal aan mijn peddelcompagnons konden we nogmaals in actie schieten”, vertelt Vandenberghe.