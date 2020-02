Juf Bea zwaait af met benefietfuif voor vermiste oud-leerling Joris Smets

01 februari 2020

09u37 0 Oud-Heverlee Ze nam afgelopen vrijdag afscheid van De Hazensprong, maar helemaal klaar met haar basisschool is Bea Augustijns (62) nog niet. In haar meer dan veertig jaar trouwe dienst gaf ze ook les aan Bjorn Debecker (41), de kajakker uit Oud-Heverlee die afgelopen zomer verdween in IJsland. Om de mensen te steunen die hielpen in de zoektocht naar Bjorn, organiseert ze komend weekend een benefietfuif.

Een icoon van De Hazensprong: zo mag je Bea gerust omschrijven. Ze zat er zelf in de kleuterschool en lagere afdeling, liep er stage tijdens haar hogere studies en ging er vervolgens aan de slag als voltijds leerkracht. Die loopbaan zou 42 jaar duren, maar is nu ten einde gekomen.

Maar voor ze van haar welverdiende pensioen kan genieten, wil Bea eerst nog iets doen voor het goede doel. Dit in de vorm van een benefietfuif in feestzaal De Roosenberg in Oud-Heverlee. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker, maar ook naar de vrijwilligers die zich sinds afgelopen zomer ingezet hebben in de zoektocht naar kajakker Bjorn Debecker. De jongeman, die in IJsland verdween, heeft nog bij Bea in de klas gezeten en is de zoon van een oud-collega van haar. “Bedoeling van de benefietfuif is om alle mensen samen te brengen”, vertelt Bea. “Iedereen die ik in de voorbije vijftig jaar tegengekomen ben, is welkom. De inkom is gratis en de opbrengst van de consumpties — en vrije giften — gaat rechtstreeks naar deze twee goede doelen.”

Inspiratiebron

De benefietfuif wordt georganiseerd op 8 februari, om 20 uur. Maar voor het zover is, werd Bea uiteraard nog in de bloemetjes gezet door (oud-)collega’s. “Bea was een inspiratiebron voor vele mensen”, klonk het. “Kinderen hebben meer dan veertig jaar lang een belangrijke basis meegekregen van haar. Een basis om het te maken in het leven na de lagere school.”

“Bea en ik waren meer dan 25 jaar lang collega’s”, sprak ook Hilde Ackermans. “Ze was altijd heel gedreven en gemotiveerd, in alle omstandigheden. Nieuwe onderwijsvormen uitproberen, schoolfeesten organiseren, creatieve oplossingen bedenken,... Ze had de kwaliteiten om er altijd het beste van te maken. Bea is het schoolvoorbeeld van een bezige bij.”

Ook de leerlingen van de lagere school bedankten hun juf enthousiast, waarna het aan Bea zelf was om het woord te nemen. “Ik heb het altijd enorm graag gedaan”, zei ze. “Hartelijk dank voor zoveel lieve en mooie woorden. Elke dag mocht ik binnenkomen bij een grote groep glimlachende kinderen, en dat maakte het elke keer opnieuw de moeite waard. Als er eens een dag was dat ik de glimlach wat moeilijker vond, dan vond ik die alsnog bij mijn geweldige collega’s. Ik ga me alle leerlingen, collega’s en helpers in de school dan ook nog mijn hele leven lang herinneren.”