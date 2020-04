Jeugdhuis JooW en Studio Roosenberg zamelen laptops in JSL

26 april 2020

16u32 0 Oud-Heverlee Om deze periode leefbaar te maken voor iedereen sloegen Jeugdhuis JooW en Studio Roosenberg de handen in elkaar. Samen startten zij met het project #JeugdVoorJeugd. Jongeren kunnen hierbij terecht om tijdens de lockdown een laptop te lenen.

In tijde van corona hebben jongeren nog meer dan ooit een pc of laptop nodig om te kunnen volgen met hun schoolwerk. Jeugdhuis Joow heeft in samenwerking met Studio Roosenberg reeds 8 desktops en 4 laptops (waaronder een aantal via OHL en het gemeentebestuur), 1 psp en een playstation 3 kunnen uitlenen. De vrijwilligers zijn zeker nog bereikbaar om als tussenschakel een oplossing te zoeken voor zij die dit kunnen gebruiken. Als jij, of iemand uit jouw omgeving, een laptop nodig heeft om te kunnen volgen met het schoolwerk of heb je er een die mag worden uitgeleend? Dan kan je altijd een bericht sturen naar vzwjoow@gmail.com of via de Facebookpagina van Jeughuis JooW.

Er wordt nog druk gebrainstormd over nieuwe initiatieven. Hou dus zeker de Facebookpagina van het jeugdhuis in het oog voor verdere info.