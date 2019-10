Inwoners willen hoeve Clabots redden ADPW

17 oktober 2019

Al meer dan 200 inwoners van Sint-Joris-Weert hebben een petitie getekend om de hoeve Clabots in de Beekstraat te redden. “Iets meer dan een jaar geleden vernamen de inwoners van Sint-Joris-Weert dat het toenmalige gemeentebestuur de volgende dag de aankoopakte zou tekenen van de hoeve Clabots met bijbehorende grond. En meteen de hoeve met een stuk grond weer zou doorverkopen aan Debru, de bvba van de buurtsupermarkt ProxyDelhaize. Verbazing, onmacht en verontwaardiging alom. Want de hoeve zou tegen de vlakte gaan om in volle dorpskom een nog grotere bovengrondse parking aan te leggen”, zegt initiatiefnemer Herman Fonck.

“Bezwaarschriften tegen de door de gemeente afgeleverde omgevingsvergunningen haalden niets uit, ook de provincie gaf haar fiat ondanks het gemotiveerde en volledig negatieve advies van de onafhankelijke provinciale omgevingsambtenaar. Intussen zijn we ruim een jaar verder, een aantal inwoners groepeerden zich en spanden een (nog steeds lopende) procedure aan bij de Raad van vergunningsbetwistingen. Ook vroegen ze aan bvba Debru en het gemeentebestuur om overleg te plegen. Want een grote bovengrondse parking in de Beekstraat, de hoofdstraat van het dorp (Lokale weg Klasse 2) waar zich zowat het hele sociale, culturele en schoolleven afspeelt, is in tijden van mobiliteits- en klimaatproblematiek, burgerparticipatie en betonstop niet meer geoorloofd”, meent Fonck.

Het huurcontract van de bewoners van de hoeve loopt op het einde van de maand af. Daarom ondertekenden al meer dan 200 inwoners de petitie, om zo te voorkomen dat de hoeve effectief wordt gesloopt nadat dat contract is afgelopen.