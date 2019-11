Infovergadering rond mobiliteit in Blanden en Vaalbeek ADPW

18 november 2019

Na het proefproject van een verkeersfilter in de Brainestraat organiseert het gemeentebestuur op maandag 25 november om 20 uur een infovergadering over de mobiliteit in de zone Blanden/Vaalbeek in het gemeentehuis in Zaal Meerdael in Vaalbeek.

“We zullen alle inwoners toelichting geven bij de resultaten van de proefopstelling in de Brainestraat en hen aansluitend uitnodigen om met hulp van een externe begeleider in kleine groepjes mee te denken over de resultaten en de toekomst van de zone. Iedereen is welkom om mee te denken. In een latere fase (waarvan de datum nog te bepalen is) zullen we in een burgerpanel inwoners uit de betrokken straten samen in dialoog brengen om een eventuele volgende opstelling concreet te bepalen. Dat is ten vroegste begin 2020", zo klinkt het bij het gemeentebestuur.