In bib Oud-heverlee kan je gratis e-boeken lenen via cloudLibrary JSL

30 september 2020

16u53 0 Oud-Heverlee Vanaf nu kan je als lid van bibliotheek Oud-Heverlee gratis e-boeken lenen via het platform cloudLibrary . Je kan telkens 2 e-boeken tegelijk lenen en die 6 weken lang lezen op je eigen toestel.

Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk zodat jong en oud er vlot mee aan de slag kunnen. “In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen of reserveren. Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en start je met lezen”, klinkt het bij de bibliotheek. “Loopt de uitleentermijn af, dan verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes hoef je je geen zorgen te maken. Je kan ook tot twee e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen. De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en kunnen overgezet worden naar de meeste courante e-readers zoals Kobo of Tolino”