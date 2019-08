IJslandse politie staakt zoektocht naar vermiste Vlaamse kajakker (41) Andreas De Prycker

23 augustus 2019

17u00 0 Oud-Heverlee De IJslandse politie stopt met zoeken naar de vermiste 41-jarige Bjorn Debecker uit het Vlaams-Brabantse Oud-Heverlee. De politie zette gisteren nog een onbemande onderzeeër in om zo’n 100.000 foto’s te maken van Thingvallavatn-meer, de plek waar Debecker op 10 augustus vermist raakte.

Die dag werd er een kajak van hem aangetroffen met daarin zijn rugzak. Bjorn zijn identiteitskaart werd in diezelfde rugzak teruggevonden. Van Bjorn zelf ontbrak elk spoor. De politie hoopt dat de beelden van de onderzeeër voor opheldering zorgen, maar heeft aangegeven niet actief meer te zullen zoeken naar de vermiste kajakker.

Het is voorlopig nog geen succesvolle zoektocht gebleken naar de 41-jarige Debecker, ingenieur met twee kinderen. Evident is het ook niet, want het Thingvallavatn-meer is met zijn 84 vierkante kilometer het grootste natuurlijke meer van IJsland en de temperatuur van het meer bedraagt tussen de 0 en de 5 graden Celsius. De politie en het zoek-en reddingsteam van Árborg probeerde gisteren voor een voorlopig laatste keer om nieuwe sporen te vinden van Debecker.

Diep en groot gebied

“De zoekomstandigheden zijn erg goed geweest”, vertelt politie-duiker Arnar Thór Egilsson aan het IJslandse medium RÚV. “Maar het zoekgebied dat we bestrijken is een vrij diep en groot gebied dat we moeten doorlopen. Dus het was nogal moeilijk.” Dat verhaal bevestigt ons ook de lokale politie. Zij konden met de onderzeeër in principe tot een kilometer onder het oppervlak opereren. Het Thingvallavatn-meer is 114 meter diep en de onderzeeër is dus geschikt voor alle delen van het meer.

“De duizenden gedetailleerde foto’s zullen hopelijk meer details onthullen. Er werden zowel sonarfoto’s als normale foto’s genomen in het gebied waarvan werd gedacht dat het lichaam zou worden gevonden”, zegt Thór Egilsson. In totaal werd er gisteren tien uur gezocht. Hopelijk komt hierdoor meer informatie aan het licht, want de IJslandse politie heeft laten weten dat de zoektocht op het meer voor enkele weken wordt afgeblazen. “Eventuele aanwijzingen door analyse van de onderwaterfoto’s in de komende dagen zullen natuurlijk worden opgevolgd”, zo laat Thór Egilsson weten.

Vermist sinds 10 augustus

Debecker raakte vermist op zaterdag 10 augustus. De dag voordien had hij nog een foto naar zijn moeder gestuurd waaruit zij konden afleiden waar hij zich op dat ogenblik bevond. Die avond bracht hij door aan de noordelijke zijde van het meer. Zaterdagnamiddag, vlak nadat de kajak met rugzak en identiteitskaart gevonden werd, begonnen zeventig leden van de Zuid-IJslandse politie en leden van het reddingsteam van Árnessýsla te zoeken.

Nadien werd nog een helikopter en een politiehond ingezet, maar niemand kon een verdere aanwijzing naar Bjorn vinden. Ook de familie die naar IJsland afreisde, is nog steeds niet wijzer geworden. De hoop dat Bjorn gevonden wordt, slinkt met de minuut.