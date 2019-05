Hanne Verstraeten (18) pakt hoofdrol in spraakmakende musical November 89 Stefan Van de Weyer

24 mei 2019

10u23 0 Oud-Heverlee De Hanne Verstraeten (18) uit Oud-Heverlee, die in het verleden al deel uitmaakte van het Studio 100-koor en meespeelde in de musicals Annie, The Sound of Music en Kadanza krijgt een hoofdrol als Johanna in November 89. “Dit is een kinderdroom die uitkomt”, zegt Hanne.

Met November 89, een musical die een unieke blik werpt op het leven achter de Berlijnse Muur, presenteert The Singing Factory na het succes van Magdalena en exact dertig jaar na de val van de Muur, opnieuw een gloednieuwe, spraakmakende productie. In deze musical staan maar liefst 44 jongeren van het jongerenkoor Youforia tussen 15 en 25 jaar, van The Singing Factory op de planken. Dit doen ze naast ervaren professionals zoals de Nederlandse Maike Boerdam, Sébastien De Smet en Saïn Vantomme.

Muziek en dans zijn twee van Hannes grootste passies. Als kind volgde ze Algemene Muzikale Vorming. “Sinds mijn vierde dans ik bij de dansschool Aike Raes in Heverlee. Toen ik zeven jaar oud was, was ik ook lid van het Studio 100-koor", vertelt ze. “Ik heb ook samen met Free Souffriau het liedje ‘Slaap Zacht’ van Mega Mindy ingezongen.”

Grote producties

In de jaren die daarop volgden, speelde ze mee in een aantal grote producties van Music Hall. “Ik heb twee keer in Annie gespeeld: in 2008 als Molly, in 2012 als Duffy in 2012. The Sound Of Music deed ik in 2009 en 2010", vertelt ze. “Ondertussen speelde ik ook nog mee in een aantal amateurproductie en volgde ik musicallessen bij musicalcompagnie Mithe te Leuven. Ik deed in 2015 auditie voor het Ketnet-programma ‘Junior Musical’ en kreeg hierdoor de kans om mee te spelen in de musical ‘Kadanza’ van Studio 100. Ook verleende ik mijn stem al aan een aantal personages in series van Netflix, Nickelodeon en Ketnet. In 2016 kreeg ik zo ook de kans om het hoofdpersonage van ‘De Kleine Prins’ in te spreken." Hanne zit bovendien in haar eerste jaar handelsingenieur aan de KU Leuven.

Niet getwijfeld

In haar vrije tijd is ze ook nog hoofdmonitor op het speelplein Groene Zone in Heverlee. “Toen ik hoorde dat er audities waren voor November 89, twijfelde ik geen moment om me in te schrijven, zeker na het zien van hun fantastische vorige productie Magdalena. Het wordt weer een prachtige musical met een pakkend verhaal en ik ben heel blij daar deel van uit te mogen maken. Dat het een hoofdrol is, dat maakt het allemaal natuurlijk nog een beetje spannender, maar ik kijk er enorm naar uit!”

November 89 gaat in première op zaterdag 9 november in het Zuiderpershuis in Antwerpen. Ze kozen die datum niet toevallig uit. Het stuk zal er dag op dag dertig jaar na de val van de Berlijnse muur, te zien zijn en dit tot en met 24 november.