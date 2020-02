Groen en Sp.a reageren teleurgesteld op uitspraken Alexander Binon (N-VA): “Dit is pure antipolitiek” Joris Smets

10 februari 2020

17u55 0 Oud-Heverlee De uitspraken van Alexander Binon (N-VA), die eind vorige maand onverwacht uit de gemeenteraad stapte, zijn niet in goede aarde gevallen bij coalitiepartijen Groen en Sp.a. Zij weerleggen de uitspraken van Binon en twijfelen aan zijn verklaring dat hij geen inkomsten had het voorbije jaar, waardoor hij een uittredingsvergoeding heeft ontvangen. Binon zelf reageert verbaasd op de verwijten en zegt dat er beter onderzoek gedaan zou worden naar het inkomen van huidig burgemeester Adri Daniëls.

Voormalig burgemeester van Oud-Heverlee Alexander Binon zei eind januari bij zijn vertrek uit de gemeenteraad dat het bestuur in Oud-Heverlee gevormd wordt door “complotten, leugens en bedrog”. Hij verweet het bestuur ook vergunning af te leveren voor hoogbouw in de landelijke gemeente en dat je als oppositie “toch niets te zeggen hebt in Oud-Heverlee”.

Groen

Coalitiepartij Groen reageert teleurgesteld op het vertrek en de uitspraken van Binon: “We vinden het heel jammer dat hij het voorbije half jaar niet meer is komen opdagen op de gemeenteraad en dat hij zijn engagement nu helemaal stopzet. Er was vanuit Groen Oud-Heverlee geen voorakkoord, met geen enkele partij. We voelen ons dan ook niet aangesproken als er gesteld wordt dat dit gemeentebestuur gevormd is door leugens en bedrog. Het klopt ook helemaal niet dat er vergunningen voor hoogbouw zijn afgeleverd. Het voorbije jaar is er geen enkele vergunning voor een gebouw met meer dan 2 etages afgeleverd. Vervolgens zetten we meer dan ooit in op een constructieve samenwerking met de oppositie. In het Toekomstforum Zoet Water werken meerderheid en oppositie bijvoorbeeld samen op een manier die door de Vlaamse overheid bekroond en ondersteund wordt als één van de vier innovatieve projecten die meer dynamiek in de werking van de gemeenteraad brengen.

Uittredingsvergoeding

De uittredingsvergoeding van Binon roept ook vraagtekens op bij de coalitiepartij Groen: “We zijn verrast te lezen dat Alexander Binon ondertussen al weer actief is als raadgever op het kabinet Weyts en in zijn advocatenkantoor. Het voorbije jaar betaalde de gemeente hem immers een inkomensvervangende uittredingsvergoeding uit, een vergoeding waar men enkel recht op heeft als men niet kan terugvallen op een ander inkomen”. Johan Cottenie, voorzitter van sp.a in Oud-Heverlee, is eveneens teleurgesteld over de uitspraken van Binon. Hij spreekt van “Anti Politiek”. Hij vindt de verklaring dat hij geen andere inkomsten had het voorbije jaar“zeer twijfelachtig” en stelt dat de oppositie in Oud-Heverlee constructief meewerkt aan een aantal belangrijke dossiers van de gemeente, zoals het klimaatactieplan en het Toekomstforum Zoet Water.

Binon reageert verrast

Alexander Binon is verrast dat Groen en Sp.a en niet CD&V reageren op zijn uitspraken: “Het is namelijk CD&V en niet Groen waarmee wij een akkoord hadden en het is dus CD&V dat zijn belofte heeft verbroken. Verder heb ik het over de toekomst van de gemeente die alsmaar zal verstedelijken met deze coalitie. Er zijn misschien nog geen vergunningen afgeleverd voor appartementenbouw, maar deze worden wel degelijk voorbereid en op termijn zal dit heel nefast worden voor onze landelijke gemeente. De kiezer zal dus het omgekeerde beleid krijgen dan waarvoor hij heeft gestemd. Ten slotte spreekt de coalitie wel heel de tijd over ‘inspraak’, maar de belangrijkste inspraak van de inwoners, namelijk verkiezingen, werd en wordt flagrant genegeerd door de grootste winnende partij te vervangen door de kleinste verliezende partij en door een heel ander beleid te voeren dan voorheen.”

“De uittredingsvergoeding die ik heb ontvangen was wettelijk en inhoudelijk volledig in orde”, zegt Binon. “Mijn uittredingsvergoeding is eind november al stopgezet en ik ben pas sinds 1 januari aan de slag op het kabinet van minister Weyts. Mijn inkomen was effectief volledig weggevallen na mijn burgemeesterschap omdat ik tot dan meer dan voltijds burgemeester was met amper nog andere professionele activiteiten die ik volledig moest heropbouwen. In plaats van de wettelijke compensatie voor deze broodroof verdacht te maken, zouden Groen en Sp.a beter onderzoek doen naar het inkomen van huidig burgemeester Adri Daniëls (CD&V) die tevens als bruggepensioneerde is ingeschreven.”