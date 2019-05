Glasbollen verhuisden naar een veiligere plaats Stefan Van de Weyer

10u07 0 Oud-Heverlee De glasbollen ter hoogte van het kinderdagverblijf in Vaalbeek werden verplaatst naar de parking aan het gemeentehuis helemaal achteraan rechts. Dit voor de veiligheid van vele kindjes te waarborgen die vlakbij naar een kinderdagverblijf trekken.

De glasbollen aan het kinderdagverblijf in Vaalbeek, gelegen in de Grezstraat11 zijn verplaatst naar de parking helemaal achteraan rechts van het gemeentehuis, in de Gemeentestraat 2. Deze glasbollen stonden aan de ingang van het kinderdagverblijf, een locatie waar dagelijks erg kleine kinderen voorbij komen. Gezien er regelmatig glasscherven op de grond lagen en er reeds meerdere keren een kindje was gevallen met al dan niet ernstige verwondingen, heeft het bestuur beslist om de containers te verplaatsen.

De recent vernieuwde glascontainers in de Bogaerdenstraat in Oud-Heverlee en de Stationsstraat in Sint-Joris-Weert werden recentelijk ook in gebruik genomen. Het gemeentebestuur doet een warme oproep om de omgeving rond de glasbollen proper te houden.