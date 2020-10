Gezelligheid troef: succesvolle ‘Bar Play’ aan het Zoet Water krijgt een wintereditie Joris Smets

08 oktober 2020

19u00 6 Oud-Heverlee De pop-upzomerbar aan de Zoete Waters in Oud-Heverlee was een succes en krijgt daarom een vervolg in de vorm van een wintereditie. De bar zal deze maand al openen in herfstsfeer en verder ingekleed worden in verschillende thema’s zoals Halloween en Kerstmis. De uitbaters blikken tevreden terug en maken zich op voor de gezellige en sfeervolle wintermaanden in ‘ Bar Play ’.

Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee was een tijdlang op zoek naar uitbaters voor een nieuwe pop-upbar aan het Zoet Water en zo werd ‘Bar Play’ begin augustus in het leven geroepen. “Dat was een succes”, stelt burgemeester Adri Daniels. “Alles is strikt volgens de coronamaatregelen verlopen. Dat was niet evident, maar ze hebben het klaargespeeld en daar zijn we heel tevreden om. De talrijke bezoekers, jong en oud, vonden het een heel fijne ervaring en de uitbaters zijn eveneens tevreden over de voorbije maanden. Voor de wintereditie hadden we verschillende kandidaten, maar de uitbaters van de zomereditie zijn er opnieuw het beste uitgekomen. Zij gaan nu het succes van de voorbije editie proberen evenaren en de pop-upbar in een coronaproof winterjasje steken.”

(lees verder onder de foto)

Succes

De opening van de wintereditie van ‘Bar Play’ komt er vroeger dan verwacht. In oktober zal de officiële opening plaatsvinden en dat is toch wat vroeg voor een wintereditie. De verkopers van kerstversiering fronsen de wenkbrauwen, maar de uitbaters van Bar Play spreken het niet tegen. “Daarom gaan we eerst voor een Halloweenthema in Bar Play, klinkt het. “We werken weer met hetzelfde team samen uit de bedrijven Isocraft, Pentagon en Plugn’Play. De zomereditie was een succes. Zeker tot het einde van de zomervakantie was het heel druk en hebben we verschillende activiteiten georganiseerd met foodtrucks en springkastelen. Het goede weer heeft natuurlijk ook een handje geholpen. In september zakte het bezoekersaantal wat terug door het slechte weer.”

Gezelligheid troef

“We hebben de zomerbar de voorbije dagen helemaal afgebroken en nu starten we opnieuw met de opbouw”, vertellen de uitbaters. “We bouwen een winterbar op die in eerste instantie in een gezellige herfstsfeer zal starten. We maken gebruik van thema’s zoals Halloween, Sinterklaas en Kerstmis om de bar steeds iets extra te geven. Tegen het einde van het jaar zal Bar Play volledig overgaan in die typische gezellige wintersfeer. De bar zal opgebouwd worden uit een mobiele houten constructie die volledig overdekt is. Deze zal langs de zijkanten voorzien worden van transparante platen zodat er voldoende lichtinval is en de speeltuin zichtbaar blijft voor de ouders. Op deze manier wordt het koude en natte weer wel buitenhouden. De bar zal opnieuw ingedeeld worden in bubbels die voorzien zijn van plexiglas om coronaproof te blijven. Sommige bubbels worden zelfs voorzien van een tafeltje met vuur in om het extra gezellig te maken. In de weekends zullen we steeds met foodtrucks, vaak lokale handelaars, werken om zo iedereen te voorzien van een snack of maaltijd.”

De exacte openingsdatum van Bar Play zal worden meegedeeld op de Facebookpagina.