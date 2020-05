Gemeentelijke basisscholen klaar voor veilige heropstart JSL

14 mei 2020

17u08 1 Oud-Heverlee De gemeentelijke basisscholen De Letterberg en De Lijsterboom in Oud-Heverlee zijn, dankzij een goede samenwerking, klaar om op een veilige manier te heropenen voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar vanaf morgen.

De Nationale Veiligheidsraad besliste dat vanaf vrijdag 15 mei de lessen op school kunnen herstarten voor enkele prioritaire groepen van leerlingen, die dan gedeeltelijk op school les krijgen. “De directeurs en leerkrachten van de scholen werkten samen met de dienst infrastructuur en de interne preventieadviseur van Interleuven aan de voorbereiding van de heropening”, klinkt het bij de gemeente. “Elke school stelde een draaiboek op. De voorzorgsmaatregelen werden ook gecontroleerd door de interne preventieadviseur, die een rapport per school opstelde. De opgelegde instructies en regels werden gevolgd. De gemeente voorziet het nodige materiaal gaande van mondmaskers, alcoholgels tot extra lavabo’s om de handen te kunnen wassen. Ook zal er meer gepoetst worden.”

Toetsen

Voor het 1ste en 2de leerjaar zullen er alvast geen eindtoetsen worden voorzien. “Voor het 6de leerjaar is hieromtrent nog geen beslissing gevallen”, stelt directeur van De Lijsterboom Hans Vanden Brande. “Misschien een paar hoofdvakken, dat zijn we nog aan het bekijken. De focus ligt vooral op het geven van alle leerstof aan de leerlingen in de tijd die ons nog rest dit schooljaar.” Ook de speeltijden zullen er iets anders uitzien. “Dat verloopt in fasen en groepen. De speelplaats is ook in twee opgesplitst, zo krijgen alle kinderen genoeg ruimte.”