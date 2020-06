Gemeentebestuur zoekt vrijwilligers voor Oud-Heverlee Helpt JSL

30 juni 2020

16u41 0 Oud-Heverlee De gemeente Oud-Heverlee bundelt met ‘Oud-Heverlee Helpt’ alle hulpvragen van haar inwoners en zoekt een vrijwilliger uit de buurt om dit mee op te lossen. Dit zorgzaam platform zal actief blijven, ook na corona. Samen met tal van vrijwilligers wil het gemeentebestuur en het OCMW verder bouwen aan een warme buurt waar het aangenaam is om te wonen.

“Dankzij dit netwerk konden er al vele inwoners verder geholpen worden, gaande van boodschappen doen, naar de apotheek gaan, een praatje doen, ... “, klinkt het bij de gemeente. “Zo kon ook de verdeling van de mondmaskers, aangekocht door de gemeente, plaatsvinden. Oud-Heverlee is een solidaire gemeente en dit van jong tot oud.”

Vrijwilligers

Wie geregistreerd is als vrijwilliger wordt op de hoogte gehouden van hulpvragen van mensen uit de buurt of initiatieven rond buurtondersteuning. Je ontvangt als geregistreerde vrijwilliger vacatures en je kan je hierop inschrijven als je dit wenst. “We nemen afhankelijk van de aard van de vraag steeds eerst telefonisch (of via email) contact op, voor we je aanbod koppelen aan een hulpvraag.”

Je kan je hier registreren als vrijwilliger.