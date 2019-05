Gemeentebestuur wil verkeersleefbaarheidsplan in Sint-Joris-Weert opstarten Stefan Van de Weyer

28 mei 2019

07u20 4 Oud-Heverlee Het ontwerp van de beleidsverklaring van de gemeente Oud-Heverlee is klaar. Uiteraard leggen ze hun oor te luisteren bij hun bewoners om te horen wat ze ervan vinden. Het gemeentebestuur is van plan om de opmaak van een verkeersleefbaarheidsplan in Sint-Joris-Weert op te starten. Dat plan zal dan de basis vormen voor een ontwerp van de herinrichting van de dorpskern van Sint-Joris-Weert. Het afwerken van de fietsassen is een belangrijke prioriteit. De Weertsedreef zou vanaf 2021 afgesloten worden en er zal meer aandacht gaan naar deelwagens.

Het gemeentebestuur plant verschillende werken onder andere op de as Sint-Joris-Weert - Leuven.

Op de planning staat het affrezen vant wegdek van de Waversebaan vanaf de E40 tot de Blokkenstraat en eveneens het herasfalteren van het fietspad over een lengte van 550 meter. “Ook de heraanleg van de Waversebaan van de Ruitersweg tot de Wittebomendreef over een lengte van 1.750 meter, daarna volgt van de Wittebomendreef tot Reigerstraat waar men aan het wegdek zal freezen en ook het fietspad zal geherasfalteerd zal worden over 750 meter. Uiteraard is er ook nog de heraanleg van de Leuvensestraat vanaf de Reigerstraat tot de Pastoor Tilemanstraat over een lengte van 600 meter. De Blandenstraat tussen de Dassenstraat en de Parkstraat, ongeveer 700 meter, zal volledig opnieuw gelegd worden met fietspaden”, somt burgemeester Adri Daniels (CD&V) op. In kader van het ontwerp van de dorpskern voor Sint-Joris-Weert wordt de Beekstraat eveneens heraangelegd.

Het zou de bedoeling zijn om de Weertsedreef volledig af te sluiten in 2021. “Door het afsluiten van de Weertsedreef in 2021 creëren we een van de prachtigste fietspaden en de grootste speelstraat van Vlaanderen! Deze timing, onder voorbehoud van de kalender van wegenwerken, laat toe om eerst nog de nodige flankerende maatregelen te nemen op andere wegen”, vervolgde Daniëls.

“Binnen de nieuwe vervoersregio zal er gepleit worden voor sterker openbaar vervoer. Haasrode en Blanden moeten sneller en frequenter verbonden worden met Leuven per bus. We zorgen voor een aantrekkelijke en goed onderhouden halte-infrastructuur. Ook willen we naar het voorbeeld van gemeentes als Malle en Zoersel de opstart van een buurtbus onderzoeken, in samenwerking met partners met expertise. Zo willen we een aantal dagen per week een basisaanbod verzekeren, om bestemmingen te verbinden die momenteel met het openbaar vervoer niet of nauwelijks verbonden zijn. Op die manier maken we onder meer het gemeentehuis, de Kouter, winkels vanuit alle kernen op bepaalde dagen wel bereikbaar voor mensen zonder wagen”, klonk het bij het gemeentebestuur.

Oud-Heverlee wil ook bijzondere aandacht besteden aan autodelen. Ze willen ontwikkelaars verplichten om deelwagens te voorzien bij grote verkavelingen en willen op middellange termijn in elke kern een duidelijk mobi-punt creëren. Een plaats waar onder andere openbaar vervoer, deelwagens, laadpalen, fietsstallingen goed op elkaar afgestemd zijn, waardoor je vlot kan overstappen van het ene vervoermiddel op het andere.