Gemeentebestuur plaatst chicanes om snelheid te verlagen ADPW

15 september 2019

11u25 0 Oud-Heverlee Het gemeentebestuur van Oud-Heverlee is met een proefproject gestart waarbij er chicanes geplaatst zijn in de Kauwereelstraat en de Maurits Noëstraat. Die proefprojecten zullen lopen van half september tot half december.

“De gemeente is zich bewust van de moeilijke verkeerssituatie in de Kauwereelstraat, een belangrijke verbindingsas in onze gemeente die nu nog extra belast is door de werken in Huldenberg. Er is veel verkeer en de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur wordt veelvuldig overschreden”, klinkt het. Het gemeentebestuur heeft daarom besloten om snelheidsremmende maatregelen te nemen, met name het plaatsen van twee nieuwe chicanes.

“We krijgen, terecht, regelmatig meldingen over de snelheid en het druk verkeer in de Maurits Noëstraat. Die straat is inderdaad een belangrijke verbindingsweg op de oost-westas van onze gemeente. Ook hier werd besloten om snelheidsremmende maatregelen te nemen. Er wordt een nieuw verkeersremmend element voorzien bij het binnenrijden van het gehucht Pragen komende van Vaalbeek ter hoogte van de huidige wegversmalling. In eerste instantie starten we op die twee locaties met een proefproject van drie maanden. Dat proefproject zal lopen van half september tot half december. Tijdens het proefproject worden metingen uitgevoerd”, zo laat de gemeente nog weten.

Op 9 december is er een overleg in het gemeentehuis, waar de gemeente de nieuwe situatie evalueert met de inwoners. Dat gebeurt om 19 uur voor de Kauwereelstraat en om 20 uur voor de Maurits Noëstraat.