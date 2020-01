Gemeente verlengt proefprojecten in Kauwereelstraat en Maurits Noëstraat ADPW

07 januari 2020

Het proefproject in de Maurits Noëstraat in Oud-Heverlee wordt verlengd tot en met 30 juni 2020 in afwachting van de opmaak van een aanvullend reglement op het wegverkeer en de definitieve uitvoering van de maatregel.

Na tal van klachten over snelheidsovertredingen in de Maurits Noëstraat en de uitdrukkelijke vraag van de inwoners om verkeersremmende maatregelen, heeft het gemeentebestuur afgelopen zomer beslist een proefproject op te starten onder de vorm van de plaatsing van een wegversmalling ter hoogte van het gehucht Pragen.

“Na een moeilijke start met enkele aanrijdingen, werd de zichtbaarheid van de wegversmalling aangepast. Sindsdien hebben er geen aanrijdingen meer plaatsgevonden. De uitslagen uit onze verkeersmetingen tonen dat het effect van deze wegversmalling heel positief is op de snelheid van het verkeer in Pragen”, zo motiveert de gemeente de beslissing.

Het proefproject wordt verlengd tot en met 30 juni 2020 in afwachting van de opmaak van een aanvullend reglement op het wegverkeer en de definitieve uitvoering van de maatregel.

Ook het proefproject in de Kauwereelstraat wordt verlengd. Ook daar werd er regelmatig te snel gereden. Bij de heraanleg van de weg werd voorzien om snelheidsremmende maatregelen te integreren. Dit werd ook herhaaldelijk gevraagd door veel inwoners.

Het gemeentebestuur heeft afgelopen zomer beslist om een proefproject op te starten onder de vorm van de plaatsing van twee chicanes.

“De uitslagen uit onze verkeersmetingen tonen dat deze wegversmallingen een matig positief effect hebben op de snelheid van het verkeer. Hef effect van de chicanes is immers maar beperkt tot ongeveer 100 à 150 meter voor en na de chicanes. Daarom is het aanbevolen om de plaatsing van het in het ontwerp voorziene derde element toch verder te onderzoeken. Gezien het positieve effect wordt het proefproject alvast onder zijn huidige vorm verlengd tot 30 juni 2020. Wij maken van deze verlenging gebruik om de vragen die jullie stelden tijdens het afgelopen inspraakmoment na te gaan, de plaatsing van een derde verkeersremmend element onder de vorm van een wegversmalling te onderzoeken en tevens na te kijken of nog andere aanpassingen wenselijk kunnen zijn”, zo klinkt het bij de gemeente.

Een nieuw inspraakmoment zal worden georganiseerd over de nieuwe voorstellen. Tijdens dit inspraakmoment zullen ook antwoorden op de tijdens het eerdere inspraakmoment geformuleerde vragen, terug koppelen.