Gemeente sluit nu ook

kleine parkings recreatiegebieden JSL

02 april 2020

Sinds zaterdag 28 maart zijn de grote parkings aan de recreatiegebieden in Oud-Heverlee afgesloten, gezien het verboden is je met de wagen te verplaatsen voor vrijetijdsdoeleinden.“Helaas moeten wij vaststellen dat er nog veel geparkeerd wordt op kleine parkings, onder meer in de Weertsedreef”, klinkt het. “Vandaar zien wij ons genoodzaakt om ook deze kleinere parkings af te sluiten. Zo ook de parking aan de kapel Van Steenbergen. Uiteraard blijft het toegelaten om water te halen aan de Minnebron. Maak deze verplaatsing bij voorkeur met de fiets of te voet.”