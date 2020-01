Gemeente lost asfaltverzakking op ADPW

15 januari 2020

15u55 0

De gemeente Oud-Heverlee heeft de verzakking in de Leuvensestraat ter hoogte van de inrit van woning 102 hersteld. Deze beton dient een 28 dagen uit te harden tot en met 09 februari 2020.

De asfaltverharding in de Leuvensestraat ter hoogte van de inrit woning 102 was verzakt ten opzichte van de weggoot. De rijweg werd ter hoogte van de verzakking opgebroken om na te gaan of er zich een holte onder bevond. Bij nader onderzoek is gebleken dat er in de ondergrond zich geen probleem manifesteerde.

De bouwput werd dan ook terug aangevuld en verdicht waarna er een met cement gebonden fundering en afwerking in beton geplaatst werd. Deze beton dient een 28 dagen uit te harden tot en met het weekend van 09 februari.