Gemeente investeert in TELRAAM-apparaten ADPW

29 november 2019

02u02 0

De gemeente Oud-Heverlee heeft veel last van sluipverkeer en snelheidsovertreders en is zeker niet immuun tegen de toename van de zogeheten ‘autocongestie’. Daarom gaat de gemeente Oud-Heverlee investeren in tien TELRAAM-apparaten.

“Een Telraam meet het aantal verplaatsingen (auto’s, fietsers, voetgangers, zware verkeer,...) en ook de snelheid ervan”, zo klinkt het bij de gemeente. Daarom lanceren zij een oproep aan inwoners die de TELRAAM-apparaten aan hun venster willen plaatsen om het verkeer te kunnen monitoren in hun straat. De gemeente zorgt voor het bestellen en het leveren van de apparaten.

Er zijn reeds enkele apparaten actief bij inwoners die dit op eigen initiatief geplaatst hebben (Ophemstraat, Beekstraat, Bovenbosstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat). “Om een duidelijk overzicht te krijgen voor onze gemeente, zoeken we momenteel voornamelijk meetpunten in volgende straten: Bierbeekstraat, Naamsesteenweg, Parkstraat, Weertsedreef,

Kauwereelstraat, Stationsstraat, Waversebaan, Maurits Noëstraat, Leuvensestraat, Bogaardenstraat, Blandenstraat en Dassenstraat. “Als we te veel kandidaturen krijgen of de locaties liggen te dicht bij elkaar, gaan onze diensten een selectie maken”, zo laat de gemeente nog weten.

De apparaten kunnen ook verplaatst worden in een latere fase. Meer info en kandidaturen via mobiliteit@oud-heverlee.be