Gemeente herinnert inwoners aan verbod op vuurwerk en wensballonnen

10 december 2019

Sinds april 2019 geldt er in heel Vlaanderen een algemeen verbod op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. “Maar we vragen met aandrang om het vuurwerkverbod te respecteren. Bij dieren lokken onverwachte, luide knallen paniek uit. Gestresseerd en verward vluchten dieren soms ver weg van de lichtflitsen en het geluid. Elk jaar opnieuw lopen dieren verloren of raken ze gewond. Of erger nog: sterven ze. We vragen dan ook met aandrang om het vuurwerkverbod te respecteren”, zo vraagt de gemeente Oud-Heverlee aan zijn burgers.