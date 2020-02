Gekalligrafeerde gedichten in de bib van Haasrode ADPW

03 februari 2020

Naar aanleiding van de jaarlijkse Poëzieweek wordt er in bib Haasrode tot en met 16 februari een selectie gedichten van plaatselijke dichters, kalligrafisch vormgegeven door Nicole De Putter, tentoongesteld.

Uitgewerkt in handschrift zijn er gedichten te zien van Alfred Warrinnier, Reine Wellens, Geert van Istendael, Greta Loonbeek, Wim Van den Abeele en Joke Tange.

Dichtkunst staat verder in de kijker bij de nieuwe boekaanwinsten. Wie poëzie kan smaken, vindt daar recent verschenen werken van bekende auteurs als Tom Lanoye, Peter Verhelst of Stefan Hertmans. Maar ook dichters pur sang zitten in het aanbod met bundels van onder andere Ivo van Strijtem, Norbert de Beule, Delphine Lecompte, Eva Gerlach en Max Greyson.