Gebrek aan Proximusverbinding zorgt voor problemen in Oud-Heverlee: ‘Ik moet de hele dag vijf kilometer van huis blijven om bereikbaar te zijn’ Andreas De Prycker

19 augustus 2019

14u32 0 Oud-Heverlee Heel wat bewoners van Oud-Heverlee zitten met de handen in het haar. Sinds vrijdagnamiddag hebben de abonnees van Proximus van delen van Oud-Heverlee, Blanden en Vaalbeek geen bereik meer op hun telefoon, waardoor ze niet meer bereikbaar zijn via telefoon. Allesbehalve handig natuurlijk, zeker als je zoals Guy Justens (71) uit Blanden instaat voor het transport van patiënten. “Ik kan niet meer thuis verblijven, want ik moet bereikbaar zijn om patiënten te vervoeren.”

“Vrijdagnamiddag merkte ik dat ik geen verbinding meer had op mijn mobiele telefoon. Niet in mijn huis in Blanden, niet in Vaalbeek en ook niet in grote delen van Oud-Heverlee zelf”, vertelt de 71-jarige Guy Justens, abonnee van Proximus. “Ik doe sinds mijn pensioen op vrijwillige basis het vervoer van patiënten naar dokters of ziekenhuizen voor de mutualiteiten. Met andere woorden: ik moet bereikbaar zijn. Ik word dag in, dag uit gebeld door klanten die op mij rekenen om vervoerd te worden. Maar dat gaat dus al meer dan drie dagen niet in mijn woning of zelfs wat verderop. Neen, ik moet de hele dag vijf kilometer van huis blijven om bereikbaar te zijn. En dat gaat er bij mij niet in: het is prehistorisch om zo lang onbereikbaar te zijn. Ik heb hen al een heel aantal keer gebeld en hun uitleg is telkens dat ze ‘ermee bezig zijn’. Wel, daar heb ik niets aan. Ik heb pas verbinding in delen van Haasrode, of in Oud-Heverlee achter Brasserie 500 in Heverlee. Ongelooflijk om dat mee te maken in het jaar 2019", vindt Justens.

En hij is niet alleen. “Er is al twee dagen geen 4G-netwerk in Blanden. Er zijn geen inkomende of uitgaande oproepen mogelijk en er is gewoon geen verbinding. Heel veel mensen hebben dit aan Proximus gemeld, maar op een standaardmailtje waarin staat dat ze je danken voor de feedback krijgen we gewoon geen gehoor. Ik vind dit alles behalve klantvriendelijk. Dit gedraag is Proximus onwaardig is”, zegt Romain Van Espen.

Een kijkje op de webpagina waar Proximus de storingen aanduidt, leert dat er heel wat mensen last hebben van de situatie. Navraag bij Proximus haalde echter niets uit. De daartoe bevoegde diensten gaven niet thuis, waardoor het dus niet duidelijk wat het precieze probleem is, waarom dit net zo lang duurt, hoeveel mensen hier mee te maken hebben en wanneer er een oplossing in de maak is. Guy Justens is alvast niet mals voor Proximus. “Ik ben al klant bij hen sinds 1992 toen het bedrijf nog Belgacom heette. Dan moet je je klanten niet afschepen met ‘we zijn eraan bezig’, zonder daar dieper op te willen ingaan. Volgens mij hebben ze daar genoten van hun brugdag en proberen ze ons een beetje te sussen door te zeggen dat eraan gewerkt wordt”, meent Justens. Die kritiek weerleggen kon Proximus niet, aangezien er -ondanks de veelvuldige telefoontjes- niemand bereikbaar was voor commentaar.