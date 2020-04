Frituur Meerdaal opent aan Zoet Water JSL

24 april 2020

17u58 0 Oud-Heverlee In Oud-Heverlee heeft frituur Meerdaal de deuren geopend. De frituur bestaat eigenlijk al een hele tijd langer, maar sinds kort is de naam veranderd van ‘frituur ‘t Zoet Water’ naar frituur ‘Meerdaal’. Er staan ook werken aan het interieur op stapel.

Alle nabijgelegen horecazaken, zoals Het Spaans Dak en Bleu Blanc, zijn dicht maar frituur Meerdaal is nog steeds open in tijden van corona. “In mei is het twee jaar geleden dat we frituur ‘t Zoet Water overnamen”, klinkt het. “Die naam ging al iets te lang mee en mensen wisten ook niet altijd dat er nieuwe eigenaars achter de friteuse stonden. ‘Meerdaal’ was mijn eerste keuze voor de nieuwe naam. Het klinkt goed en is regiogebonden. Hoewel we open blijven voelen we de gevolgen van de coronacrisis ook. De omzet van de vele toeristen valt nu volledig weg. Gelukkig blijven de vaste klanten wel komen.” Een aanrader in de frituur? Dat is de Zoet Water burger. “Dat is populair en zeer lekker”, klinkt het.

Frituur Meerdaal hanteert voor de coronacrisis ook aangepaste openingsuren. “We zijn enkel vrijdag, zaterdag en zondag open van 17u tot 21u. Vanaf 4 mei zijn we woensdag en donderdag van 17u tot 20u open en vrijdag en zaterdag van 17u tot 21u .Zondag van 17u tot 20u. Na de coronacrisis zullen deze openingsuren weer veranderen.